بطاقة إنتاجية تبلغ خمسة أطنان في الساعة.. إكثار بذار درعا يتسلم مركز غربلة بذار متنقلاً

درعا-سانا

تسلم فرع المؤسسة العامة لإكثار البذار بدرعا مركز بذار متنقلاً مقدماً من المؤسسة العامة لإكثار البذار بطاقة إنتاجية تبلغ خمسة أطنان بالساعة الواحدة.

وذكر مدير الفرع المهندس غازي الناصيف في تصريح لمراسل سانا اليوم أن المركز المتنقل يقوم بغربلة خمسة أطنان من القمح في الساعة الواحدة وهو داعم للمركز الأساسي الذي يغربل 15 طناً بالساعة لافتاً إلى مزايا المركز من حيث التحريك والتثبيت بسهولة ضمن المستودعات.

وأضاف إن الفرع يقوم الآن بغربلة نحو 2800 طن من القمح تم تدويرها من الموسم الماضي مؤكداً جاهزية مستودعات ومختبرات الفرع لاستقبال الموسم الزراعي الحالي.

وبين الناصيف أن اللجان الحقلية تتابع حالياً حقول الفلاحين المتعاقد عليها مع فرع المؤسسة لتقدير الإنتاج لافتاً إلى أن الحرارة العالية في الأيام القليلة الماضية أثرت سلباً بنسب متفاوتة على الحقول.