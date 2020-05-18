استئناف ضخ المياه من بئر المشيرفة بريف طرطوس

طرطوس-سانا

أعلنت مؤسسة المياه في طرطوس استئناف ضخ المياه من بئر المشيرفة في الشبكة العامة وذلك بعد إجراء التحاليل اللازمة للمياه وثبوت أن النترات فيها ضمن الحد المسموح به.

ولفت المهندس نزار جبور مدير المؤسسة في تصريح لمراسلة سانا إلى إعادة بئر المشيرفة للعمل بعد إجراء التحاليل اللازمة للمياه وتحقيقها للمواصفات القياسية السورية واستئناف ضخ المياه إلى كل من قرى المشيرفة وزربليط والحسنة والعزيزية التابعة لمنطقة الصفصافة بريف طرطوس بعد توقف دام نحو شهر بسبب ارتفاع نسبة النترات في المياه فوق الحد المسموح به.

وأشار جبور إلى أن كوادر المؤسسة كانت بشكل يومي تتابع وتراقب مواصفات المياه لضمان وصولها سليمة وصالحة للشرب إلى المواطنين.

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