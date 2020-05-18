حماة.. إخماد حريق اندلع في قرية الصفاوي بمنطقة سلمية

حماة-سانا

أخمد عناصر مركز إطفاء سلمية بريف حماة بالتعاون مع الأهالي حريقا ضخما اندلع اليوم في أرض مساحتها نحو 110 دونمات مزروعة بالأشجار المثمرة والحبوب في قرية الصفاوي جنوب سلمية.

وذكر العقيد ثائر الحسن قائد فوج إطفاء حماة بتصريح لمراسل سانا أن عناصر فوج إطفاء سلمية بمشاركة أهالي المنطقة سيطروا على الحريق الذي شب في مزارع تضم حقولا للكمون وأشجار الزيتون والفستق الحلبي مبينا أن أسباب اندلاعه ترجح أن تكون لارتفاع حرارة الطقس أو رمي أعقاب السجائر.

يذكر أنه تم مساء أمس إخماد 3 حرائق اندلعت في ريف سلمية الشرقي أدت إلى تضرر مساحة قدرها 160 دونما من حقول الشعير والأشجار المثمرة.