تنظيم 119 ضبطاً تموينياً في السويداء والقنيطرة بحق الفعاليات التجارية المخالفة

السويداء والقنيطرة-سانا

أغلقت مديرية التجارة الداخلية وحماية المستهلك بالسويداء 4 محال تجارية بالشمع الأحمر ونظمت 44 ضبطاً تموينياً بحق عدد من الفعاليات التجارية المخالفة منذ بداية شهر رمضان المبارك.

وبين معاون مدير التجارة الداخلية وحماية المستهلك عاصف حيدر في تصريح لمراسل سانا اليوم أن الإغلاقات طالت إحدى المحامص بمدينة السويداء بعد تلقي شكوى من أحد المواطنين كما تم إغلاق محل بيع لحوم لوجود كمية فاسدة غير صالحة للاستهلاك البشري مشيرا إلى أنه تم إغلاق وحرمان من التزود بمادة الغاز لمعتمدي توزيع غاز بقرية شقا ومدينة شهبا لمدة شهر بسبب التمنع عن البيع والتصرف غير المشروع.

وأشار حيدر إلى أن الضبوط التموينية شملت عدم الإعلان عن الأسعار والإعلان والبيع بسعر زائد وعدم منح فواتير وغش بالتعاقد مجملها لمحال بيع مواد استهلاكية وغذائية إضافة إلى عدد من الضبوط بحق مركبات النقل لتقاضيها أجرة زائدة.

إلى ذلك كانت المديرية قد سحبت 12 عينة لمواد غذائية مختلفة لتحليلها وتبين مخالفة اثنتين منها للمواصفات و4 موافقة والباقي قيد التحليل على أن يتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحق المخالفة أصولا.

وأشار حيدر إلى أن المديرية تلقت 23 شكوى بين هاتفية وخطية منذ بداية الشهر الكريم وتم التحقق منها وتنظيم عدة ضبوط بحق المخالفين مؤكدا استمرار جولات دوريات الرقابة التموينية على الأسواق حتى في فترة عطلة العيد القادم.

وفي القنيطرة نظمت دائرة حماية المستهلك 75 ضبطا تموينيا بحق عدد من أصحاب المحال التجارية المخالفة خلال الشهر الجاري.

وأوضح مدير التجارة الداخلية وحماية المستهلك في المحافظة المهندس علي زيتون في تصريح لمراسل سانا اليوم أن المخالفات شملت البيع بسعر زائد وعدم الإعلان عن الأسعار وعينات غذائية منتهية الصلاحية ومواد مجهولة المصدر وعدم حيازة فاتورة إضافة إلى تنظيم ضبط بحق أحد المخابز الخاصة للبيع بوزن ناقص.

وأشار زيتون إلى تكثيف دوريات حماية المستهلك على كل المحال التجارية مبينا أن أسعار السلع وخاصة الخضار شهدت انخفاضا ملموسا بعد التدخل المباشر لمؤسسة السورية للتجارة واتحاد فلاحي المحافظة وبيع الخضار من المنتج إلى المستهلك إضافة إلى عودة افتتاح العديد من الأسواق الشعبية التي ساهمت في انخفاض الأسعار.