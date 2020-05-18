تضرر مساحات من الأراضي المزروعة بالقمح والشعير جراء الحرائق في الحسكة ودرعا

محافظات-سانا

أدت الحرائق التي شهدتها محافظة الحسكة خلال الموسم الحالي إلى تضرر 1850 هكتاراً من الأراضي المزروعة بمحصولي القمح والشعير.

وبين مدير الزراعة المهندس رجب سلامة في تصريح لمراسل سانا أن المساحة المتضررة المزروعة بالقمح بلغت 1110 هكتارات وبالشعير 740 هكتاراً منتشرة في مختلف مناطق المحافظة ولا سيما في الريف الجنوبي والغربي والريف المحيط بمدينة الحسكة مشيرا إلى خروج هذه المساحة كاملة من دائرة الإنتاج.

وعزا المهندس سلامة أسباب الحرائق إلى ارتفاع درجات الحرارة وإلقاء أعقاب السجائر بالنسبة للمساحات الزراعية القريبة من الطرق العامة وعدم تركيب عوادم شرار في الحصادات والجرارات التي تقوم بعمليات الحصاد إضافة إلى وجود حرائق متعمدة للأراضي المزروعة بالقمح والشعير قامت بها قوات الاحتلال التركي ومرتزقتها في ريف منطقة تل تمر الشمالي وقوات الاحتلال الأمريكي بريف منطقة الشدادي جنوب المحافظة.

ودعا مدير الزراعة الفلاحين إلى حراسة أراضيهم هذه الفترة والالتزام بالتعليمات والإرشادات التي يتم تزويدهم بها لمنع حدوث الحرائق وأهمها إرفاق صهريج ماء وجرار فلاحة مع كل حصادة تقوم بالحصاد لإطفاء الحريق فور حدوثه والالتزام بوضع جهاز كاتم شرار لكل الآليات التي تدخل الحقول أثناء الفترة الحالية.

وكانت الحرائق التي شهدتها حقول القمح والشعير في محافظة الحسكة خلال الموسم الماضي قد أخرجت مساحة تقارب 25 ألف هكتار من دائرة الإنتاج.

وفي درعا التهمت الحرائق خلال الموسم الزراعي الحالي حتى تاريخه 60 دونما مزروعة بالقمح والشعير في مناطق متفرقة من المحافظة.

وذكر معاون مدير الزراعة والإصلاح الزراعي بدرعا المهندس بسام الحشيش في تصريح مماثل أن أسباب الحرائق مجهولة وتوزعت على مناطق الشرايع وشعارة وازرع وصيدا مضيفا إن المحافظة وضعت خطة متكاملة لمكافحة حرائق المحاصيل من خلال تجهيز كل الآليات والصهاريج وتوزيع الآليات الداعمة على المناطق الزراعية.

ودعا معاون مدير الزراعة والإصلاح الزراعي بدرعا المواطنين إلى الحفاظ على المحاصيل الزراعية وتحمل الجميع مسؤولياتهم بما يضمن إنجاح عملية الحصاد وتوريد كامل الإنتاج إلى مراكز التسويق.

وبلغت المساحة المزروعة بالقمح المروي والبعل في درعا خلال الموسم الزراعي الحالي 77950 هكتاراً من أصل الخطة المقررة البالغة 84942 هكتار.

وفي حمص وضعت مديرية الزراعة خطة شاملة بالتنسيق مع عدة جهات لتفادي وقوع الحرائق والعمل على السيطرة عليها بشكل فوري في حال حدوثها.

وبين المهندس نزيه الرفاعي مدير زراعة حمص في تصريح لمراسلة سانا أن المديرية خصصت 17 صهريجاً للإطفاء تم توزيعهم على سبع مناطق حراجية وهي الناصرة.. ضهر القصير.. طريق حمص طرطوس.. المخرم.. كفرنان.. الحاوي.. الغرفة المركزية بحمص إضافة إلى المناهل التابعة للمديرية.

وأشار الرفاعي إلى أنه تم شراء مضخات إطفاء فردية للتعامل مع الحرائق في المنحدرات والمناطق الوعرة وشراء اقنعة واقية من الحرائق وحقائب إسعافية لتوزيعها على فرق الحرائق في المواقع كما تم تجهيز أماكن فرق الإطفاء بكل ما يلزم مبينا أنه تم مع بداية الشهر الحالي البدء بخطة قش وترميم الطرقات الحراجية.

وأكد الرفاعي أن مديرية الزراعة تعمل بالتنسيق مع فوج الإطفاء وباقي الجهات المعنية من خلال اتخاذ كل الإجراءات الوقائية وتكثيف الجهود وتأمين المعدات اللازمة من أجهزة واليات وسيارات إطفاء داعيا إلى ضرورة تقيد المزارعين والمواطنين بالتعليمات والإرشادات والنصائح لتجنب حرائق المحاصيل الزراعية خلال فصل الصيف.