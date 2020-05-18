هواوي: القيود الأميركية الجديدة تعسفية وتهدد بتقويض قطاع التكنولوجيا بأسره حول العالم

بكين-سانا

ندد عملاق الاتصالات الصينية شركة هواوي اليوم بالقواعد والقيود الأميركية الأخيرة التي تحرمها من الوصول إلى الجهات التي تمدها بأشباه الموصلات محذرة من أن ذلك يعد هجوماً تعسفياً سيخلق فوضى في قطاع التكنولوجيا وغيره على مستوى العالم.

ونقلت وكالة الصحافة الفرنسية عن متحدث باسم الشركة قوله خلال قمة سنوية للمحللين المتخصصين في مجال التكنولوجيا تنظمها المجموعة في مقرها بمدينة شينزين في جنوب الصين “إن هذا القرار يهدد بتقويض قطاع التكنولوجيا بأسره حول العالم” موضحاً أن ممارسات واشنطن “ستؤثر على التوسع واستمرار عمليات شبكات تقدر بمئات مليارات الدولارات أطلقناها في أكثر من 170 بلداً”.

وأضاف “أن هذا القرار من قبل الحكومة الأميركية لا يؤثر على هواوي فحسب بل سيحمل تداعيات خطيرة على عدد واسع من الصناعات العالمية عبر التسبب بضبابية في قطاع الشرائح الإلكترونية وسلاسل إمداد التكنولوجيا”.

وتمكنت شركة هواوي حتى الآن من الصمود أمام حملة مستمرة منذ 18 شهراً من قبل إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب لعزلها دولياً.

وكانت وزارة التجارة الصينية أعلنت أمس أنها ستتخذ جميع الإجراءات اللازمة لحماية حقوق ومصالح الشركات الصينية وذلك رداً على إعلان وزارة التجارة الأميركية عزمها فرض قيود جديدة على استحواذ هواوي على أشباه الموصلات من خلال وقف إمدادات الشرائح الإلكترونية للشركة الصينية.