صيانات وقائية لخطوط الشبكة الكهربائية في الحسكة

الحسكة-سانا

أجرت الورشات الفنية التابعة للشركة العامة لكهرباء الحسكة صباح اليوم صيانة وقائية لخط كهرباء 66 ك.ف المغذي لعدد من محطات التحويل الكهربائي في مدينة الحسكة وريفي المحافظة الغربي والجنوبي.

وأوضح مدير عام الشركة المهندس أنور عكلة في تصريح لمراسل سانا أن أعمال الصيانة على الخط 66 تمت في المنطقة الممتدة بين محطتي الغزل والبواب بهدف تعزيز نقاط الضعف وتلافي حدوث الأعطال الفنية المفاجئة مبيناً أن الخط يغذي بالكهرباء محطات تحويل المبسطة والسد الشرقي والسد الجنوبي والسد الغربي ومنطقة تل تمر ومدينة الشدادي وأن فصل التيار الكهربائي نتيجة عمليات الصيانة لم يتجاوز الساعتين ليعاد من جديد تغذية المشتركين بالكهرباء وفق برنامج التقنين المعمول به.

ولفت المهندس عكلة إلى أن قسم صيانة القامشلي أجرى كذلك عدة صيانات على الخطوط المتوسطة 20 ك.ف وشملت النادي الزراعي والقاسمية والآبار والطلائع وأعاد الخدمة إلى المشتركين فور الانتهاء من الصيانة.

يشار إلى أن الشركة العامة لكهرباء الحسكة أعادت يوم أمس التيار الكهربائي لعدد من قرى ريف ناحية تل تمر الشمالي بعد إجراء الصيانات اللازمة للأضرار التي تعرضت لها الشبكات ومحطات التحويل الكهربائي نتيجة اعتداءات الاحتلال التركي في المنطقة.