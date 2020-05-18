السويداء: إخماد حريق كبير على الحدود السورية الأردنية

السويداء-سانا

أخمد عناصر الدفاع المدني في السويداء بالتعاون مع الجهات المعنية والأهالي حريقاً كبيراً طال مساحات واسعة من الأعشاب اليابسة على الحدود الأردنية السورية وامتد إلى داخل الأراضي السورية وألحق اضراراً بحقول الشعير جنوب بلدة ذيبين بريف محافظة السويداء الجنوبي الغربي.

وذكر مدير الدفاع المدني بالسويداء العقيد حسين ذيب أن الحريق امتد إلى داخل الأراضي السورية بعمق كم واحد وبجبهة نحو 3كم حيث ساعدت كثافة الأعشاب اليابسة وارتفاع درجات الحرارة وهبوب الرياح بامتداد النيران لتطول محاصيل حقلية بالمنطقة قبل التمكن من السيطرة عليها وإخمادها بتضافر جهود الدفاع المدني وحرس المخافر الحدودية بالتعاون مع وحدة إطفاء صلخد وبمؤازرة من مؤسسة المياه ومديرية الزراعة والحراج والأهالي.

من جهته أشار رئيس مجلس بلدية ذيبين زهير غبرة إلى أن الحريق امتد إلى أراض زراعية للمواطنين قريبة من الحدود وأتى على أكثر من 30 دونماً مزروعة بالشعير وفق التقديرات الأولية قبل أن يتم إخماده بتعاون فرق الإطفاء والأهالي.

وأخمدت فرق الإطفاء بالتعاون مع الأهالي العديد من الحرائق خلال الأيام القليلة الماضية في مناطق متفرقة من المحافظة بعضها ألحق أضراراً بأراض زراعية وحراجية وسليخ بين محاصيل حقلية وأشجار مثمرة وحراجية وأعشاب يابسة.