الذهب يرتفع إلى مستويات قياسية

لندن-سانا

ارتفعت أسعار الذهب في تعاملات اليوم لتسجل أعلى مستوى لها فيما يزيد عن سبعة أعوام.

وذكرت رويترز أن سعر أونصة الذهب (الأوقية) وصل إلى 23ر1759 دولاراً بعدما صعد في وقت سابق إلى أعلى مستوى منذ 12 تشرين الأول 2012 حيث بلغ 46ر1764 دولاراً.

كما كسب الذهب في التعاملات الأمريكية الآجلة 9ر0 بالمئة ليصل إلى 70ر1772 دولاراً للأوقية.

وبخصوص المعادن النفيسة الأخرى ارتفع البلاديوم 3ر3 بالمئة إلى 54ر1964 دولاراً للأوقية بعدما صعد أكثر من تسعة بالمئة في وقت سابق من الجلسة بينما كسب البلاتين 1ر1 بالمئة ليصل إلى 55ر805 دولارات بينما زادت الفضة 7ر3 بالمئة ووصلت إلى 23ر17 دولاراً للأوقية.