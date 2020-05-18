موقع أكروبوليس الأثري في اليونان وكاتدرائية القديس بطرس في الفاتيكان يفتحان أبوابهما مجدداً للزوار

أثينا-الفاتيكان-سانا

فتح موقع أكروبوليس الأثري في العاصمة اليونانية أثينا اليوم أبوابه أمام الزوار كما كافة المواقع الأثرية في اليونان وذلك بعد شهرين من إغلاقها بسبب وباء كورونا.

ووفق وكالة الصحافة الفرنسية فإن رئيسة الجمهورية كاترينا ساكيلاروبولو كانت من أول زائري الموقع الذي يضم معبداً إغريقياً قديماً والواقع على قمة تل مع اتخاذ تدابير صحية مشددة.

من جهة ثانية أعادت كاتدرائية القديس بطرس في الفاتيكان فتح أبوابها اليوم بعد إغلاقها لأكثر من شهرين مع الالتزام باجراءات الوقاية المطلوبة في مواجهة وباء كوفيد 19.

واصطف عدد من الزوار مع وجود مسافة مترين عن بعضهم البعض في الوقت الذي كان يجري فيه قياس حرارتهم أمام مدخل الكاتدرائية التي كانت أغلقت في الـ 10 من آذار الماضي مع وجود العديد من الشرطة الذين كانوا يضعون الكمامات.