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ارتفاع أسعار النفط

2020-05-18

سنغافورة-سانا

ارتفعت أسعار النفط اليوم بما يزيد على دولار للبرميل مدعومة بتخفيضات الإنتاج ومؤشرات على تعاف تدريجي للطلب مع تخفيف القيود لاحتواء فيروس كورونا.

وذكرت رويترز أن خام برنت ارتفع 33ر1 دولار أي ما يعادل1ر4 بالمئة إلى 83ر33 دولاراً للبرميل بعد أن لامس أعلى مستوى منذ 13 نيسان الماضي في الجلسة السابقة.

وارتفع خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 65ر1 دولار أي ما يوازي 6ر5 بالمئة إلى 08ر31 دولاراً للبرميل بعدما سجل أعلى مستوى منذ الـ 16 من آذار الماضي في الجلسة السابقة.

وسجلت عقود تموز المقبل الأكثر تداولاً 05ر31 دولاراً مرتفعة 53ر1 دولار للبرميل.

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