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بريطانيا تخصص تمويلات إضافية لتطوير لقاح ضد فيروس كورونا

2020-05-18

لندن-سانا

أعلنت الحكومة البريطانية أمس عن تقديم 84 مليون جنيه استرليني إضافي أي ما يعادل 94 مليون يورو لدعم أبحاث تطوير لقاح ضد جائحة كورونا.

ونقلت وكالة فرانس برس عن وزير الشركات البريطاني ألوك شارما قوله “يمكن لي اليوم أن أعلن عن مساعدة حكومية إضافية بقيمة 84 مليون جنيه لمساعدة مراكز الأبحاث على تسريع وتيرة العمل لتطوير لقاحات” موضحاً أن التمويل الجديد يسمح بإنتاج أعداد كبيرة من جرعات اللقاح الذي تختبره جامعة أوكسفورد والذي دخل مرحلة الاختبار السريري.

وتعتبر المملكة المتحدة ثاني أكثر الدول تضرراً من الوباء من حيث عدد الوفيات بعد الولايات المتحدة حيث سجلت حتى الآن 34 ألفاً و636 وفاة في المستشفيات ودور الرعاية بينما بدأت البلاد في تخفيف قيود العزل فقط في إنكلترا.

وسبق أن استثمرت الحكومة البريطانية 47 مليون جنيه استرليني أي ما يعادل 53 مليون يورو في الأبحاث التي تقوم بها جامعة امبريال كولدج في لندن ومعهد جنير التابع لجامعة أوكسفورد الأعضاء في فريق العمل الذي أنشئ منتصف نيسان الماضي للتصدي لفيروس كورونا.

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