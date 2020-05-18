القاضي الشرعي الأول بدمشق يدعو إلى التماس هلال شهر شوال عند غروب يوم الجمعة المقبل

دمشق-سانا

دعا القاضي الشرعي الأول بدمشق محمود المعراوي المختصين وأعضاء الجمعية الفلكية السورية إلى التماس هلال شهر شوال لهذا العام 1441 هجرية وذلك عند غروب يوم الجمعة الواقع في التاسع والعشرين من رمضان الموافق للثاني والعشرين من شهر أيار الجاري.

وأشار المعراوي في بيان تلقت سانا نسخة منه إلى أن الالتماس سيقتصر على المختصين وأعضاء الجمعية الفلكية السورية نظراً للظروف والإجراءات الاحترازية للتصدي لفيروس كورونا مؤكدا أن المرجع في رؤية هلال شهر شوال وباقي الأشهر القمرية هو المحكمة الشرعية بدمشق دون غيرها.