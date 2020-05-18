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اليمن: قوى العدوان السعودي ترتكب 66 خرقاً جديداً بالحديدة

2020-05-17

صنعاء-سانا

واصلت قوى العدوان السعودي خروقاتها اتفاق وقف إطلاق النار في محافظة الحديدة اليمنية.

ونقلت وكالة الأنباء اليمنية سبأ عن مصدر بغرفة عمليات ضباط الارتباط والتنسيق لرصد خروقات العدوان بمحافظة الحديدة قوله إن “قوى العدوان ارتكبت 66 خرقاً من بينها 20 خرقاً بقصف صاروخي ومدفعي و39 خرقاً بالأعيرة النارية المختلفة إضافة إلى تحركات وتحليق طيران حربي واستطلاعي”.

وكانت الأطراف اليمنية توصلت خلال محادثاتها بالسويد في الـ 13 من كانون الأول عام 2018 لاتفاق وقف إطلاق النار في محافظة الحديدة وتفاهمات بشأن مدينة تعز إلا أن تحالف العدوان السعودي ومرتزقته يواصلون خروقاتهم وانتهاكاتهم لهذا الاتفاق.

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