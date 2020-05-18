SCS-NET
الشريط الأخباري

عالم آثار هنغاري يدعو لرفع الحصار الاقتصادي المفروض على سورية

2020-05-17

بودابست-سانا

دعا عالم الآثار الهنغاري الدكتور مايور بالاج إلى رفع الحصار الاقتصادي المفروض على سورية منوهاً في الوقت ذاته بصمود الشعب السوري في وجه ما يتعرض له من مؤامرة.

وقال بالاج رئيس قسم الآثار بجامعة بازماني في هنغاريا لمراسلة سانا في بودابست: “زرت سورية أول مرة كطالب منذ 25 سنة للدراسة ومن خلال مواصلة العمل الأثري المنتظم تعرفت على الشعب السوري المضياف ولمست حبه لبلده ولا سيما خلال المؤامرة التي بدأت عام 2011” مضيفاً: “أطالب بوضع حد فوري للحصار المفروض على سورية وخاصة في ضوء جائحة فيروس كورونا”.

Powered by sana | Designed by team to develop the softwarethemetf
© Copyright 2020, All Rights Reserved