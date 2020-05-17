اللاذقية.. إغلاق فعاليات مخالفة للشروط الصحية وقرارات السماح بمزاولة العمل

اللاذقية-سانا

أغلقت مديرية المهن والشؤون الصحية في مجلس مدينة اللاذقية اليوم محلاً لبيع الفروج ومشغلاً لصنع الحلويات لمخالفتهما الشروط الصحية المطلوبة والإجراءات الاحترازية للتصدي لفيروس كورونا إضافة إلى معهد تعليمي لمخالفته القرارات الخاصة بالمهن المسموح لها بالعمل.

وذكر رئيس دائرة الرقابة والسياسات بالمديرية كنان سعيد لـ سانا أن المديرية أغلقت محلاً لبيع الفروج في الرمل الجنوبي بسبب مخالفة الشروط الصحية ونقع لحم الفروج بالمياه ضمن براميل بلاستيكية ملونة وعدم التقيد بالإجراءات الاحترازية المتخذة للتصدي لفيروس كورونا المستجد.

ولفت الى أن المديرية ضبطت أيضاً مشغلاً للحلويات في الكورنيش الجنوبي بمدينة اللاذقية لا تتوافر فيه الشروط الصحية لصنع الحلويات فضلاً عن ممارسة المهنة دون ترخيص وعدم التقيد بالإجراءات الاحترازية من ضرورة التزام العمال بارتداء الكمامات والقفازات.

إلى ذلك أغلقت المديرية أيضاً معهداً لتعليم طلاب الشهادات في بوقا لمخالفته التعليمات المتعلقة بإجراءات التصدي لفيروس كورونا والتي تمنع استقبال الطلاب في المعاهد التعليمية.