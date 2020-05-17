بايرن يهزم أونيون برلين ويحافظ على صدارة الدوري الألماني

برلين-سانا

فاز بايرن ميونيخ على أونيون برلين 2-صفر اليوم في أول مباراة يخوضها بعد استئناف دوري الدرجة الأولى الألماني لكرة القدم.

وسجل هدفي بايرن روبرت ليفاندوفسكي من ركلة جزاء في الدقيقة 40 وبنجامين بافارد في الدقيقة 80 في المباراة التي أقيمت بلا جمهور.

وحافظ بايرن على تصدره الدوري برصيد 58 نقطة ويأتي بروسيا دورتموند بالمركز الثاني برصيد 54 نقطة قبل ثماني جولات على نهاية الموسم.

والدوري الألماني هو أول بطولة رياضة كبرى في العالم تستأنف نشاطها في خضم جائحة فيروس كورونا لكن المباريات تقام من دون جماهير وفي ظل إجراءات صحية صارمة.