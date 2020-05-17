عبد اللهيان: العلاقات بين إيران وسورية استراتيجية

طهران-سانا

جدد المساعد الخاص لرئيس مجلس الشورى الإسلامي الإيراني للشؤون الدولية حسين أمير عبد اللهيان التأكيد على أن علاقات بلاده مع سورية “استراتيجية” مشددا على أهمية تعاون البلدين في مكافحة الإرهاب.

كما أكد عبد اللهيان في تصريح لقناة العالم الاخبارية اليوم أن صمود سورية أفشل المخططات الأمريكية منوها بالانجازات والانتصارات الكبيرة التي حققها الجيش العربي السوري بدعم من أصدقائه وحلفائه على الإرهاب.

وأشار عبد اللهيان إلى أن وجود المستشارين الإيرانيين في سورية جاء بدعوة رسمية من حكومتها موضحا أنهم باقون فيها ما دامت الحكومة السورية تطلب ذلك.

وشدد عبد اللهيان على مواصلة بلاده دعم القضية الفلسطينية حتى تحرير القدس وكل الأراضي المحتلة.