إخماد 3 حرائق في حقول الشعير والأشجار المثمرة في ريف سلمية

حماة -سانا

أخمدت عناصر إطفاء حماة وسلمية مساء اليوم 3 حرائق اندلعت في ريف سلمية الشرقي أتت على مساحة تقدر بأكثر من 160 دونما من حقول الشعير والأشجار المثمرة.

وذكر العقيد ثائر الحسن قائد فوج إطفاء حماة في تصريح لمراسل سانا اليوم أن حريقا شب في أحد حقول الشعير في قرية زغرين هو الأضخم حيث التهم مساحة 140 دونما من محصول الشعير في حين أتى حريق آخر اندلع في بلده برى الغربي على حقل شعير وأشجار مثمرة بمساحة 10 دونمات.

وأضاف أن الحريق الثالث اندلع في أحد حقول الشعير في قرية سوحة مشيرا إلى أن عناصر فوج إطفاء حماة وسلمية بمشاركة أهالي المنطقة سيطروا على الحرائق الثلاثة التي يعتقد بأن أسباب اندلاع اثنين منها تعود لارتفاع حرارة الطقس وأعقاب السجائر فيما يرجع سبب اندلاع حريق حقل الشعير في سوحة إلى تطاير شرارة من الحصادة أثناء حصادة.