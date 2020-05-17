النقل تصدر برنامج امتحان الشهادة الثانوية المهنية للنقل البحري

دمشق-سانا

أصدرت وزارة النقل برنامج امتحان الشهادة الثانوية المهنية للنقل البحري للعام 2020.

وبينت الوزارة في بيان تلقت سانا نسخة منه اليوم أن الامتحان يمتد من الـ 21 من حزيران القادم وحتى الـ 14 من تموز.

وكانت وزارة النقل أعلنت في الـ 29 من نيسان الماضي أن امتحانات الشهادة الثانوية المهنية للنقل البحري ستجري في الحادي والعشرين من حزيران القادم في حال عدم ظهور أي متغيرات تتعلق بفيروس كورونا تستدعي تعديل موعد الامتحان مشيرة إلى أن الامتحان سيجري لدورة امتحانية واحدة وإلى أنه تم إلغاء الدورة التكميلية.