إخماد عدة حرائق في السويداء طال بعضها محاصيل حقلية وأشجار

السويداء-سانا

أخمدت فرق الإطفاء بالتعاون مع الأهالي اليوم عددا من الحرائق نشبت بأعشاب يابسة وأراض زراعية بمناطق متفرقة في محافظة السويداء ألحق بعضها أضرارا بأشجار ومحاصيل حقلية.

وذكر نائب قائد فوج الإطفاء في السويداء نضال عبود أن عناصر الفوج وآلياته تعاملوا مع حريق شب بأعشاب يابسة بالقرب من منازل المواطنين في بلدة الثعلة غرب السويداء بمساحة دونمين تقريبا وتم إخماده بالتعاون مع الأهالي قبل الوصول إلى أراض مزروعة بالقمح كما تم التعامل مع حريق شب بأعشاب يابسة في بستان للزيتون ببلدة الكفر ألحق أضرارا ببعض الأشجار فيه إضافة إلى إخماد حريق نشب بمنصف الطريق بالقرب من مقام عين الزمان وألحق أضرارا بعدد من الأشجار.

كما أخمدت وحدة إطفاء صلخد سبعة حرائق معظمها اندلعت بأعشاب يابسة بمساحات متفاوتة منها ما تجاوز 40 دونما على طريقي قريتي الرافقة والمشقوق وألحقا أضرارا محدودة بأراض زراعية مزروعة بالشعير قبل أن يتم إخمادهما إضافة لحرائق نشبت بأعشاب على طريق امتان عند تل حبس وعلى طريق بلدة عرمان وعلى طريق قرية المنيذرة دون أن تلحق أضرارا تذكر وفقا لأحد عناصر وحدة الإطفائي يامن سلوم.

وتعاملت وحدة إطفاء شهبا وفقا لأمر زمرة الإطفاء فيها محمود ملي مع حريق أعشاب يابسة على طريق قرية نمرة جرى إخماده قبل أن يتمدد بشكل أوسع.

وذكر رئيس بلدية لبين بالريف الشمالي الغربي أن حريقا نشب بأراض مزروعة بالشعير بالقرب من القرية وأتى على نحو خمسة دونمات قبل أن يتمكن الأهالي من السيطرة عليه وإخماده.

وأخمدت فرق الإطفاء بالتعاون مع الجهات المعنية والأهالي أمس حريقا كبيرا امتد في أراض زراعية وسليخ بين قرى وبلدات عريقة وداما وجرين ولبين في الريف الشمالي الغربي للمحافظة أتى على مساحات واسعة معظمها تكسوها أعشاب يابسة وطال محاصيل حقلية من القمح والشعير وغيرها قبل التمكن من إخماده في ساعة متأخرة من الليل .