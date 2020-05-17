عبر قناة يوتيوب وصفحة فيسبوك.. المؤتمر الصيدلاني الافتراضي السوري يستعرض تطورات فيروس كورونا

دمشق-سانا

بمشاركة 45 طبيباً وصيدلانياً انطلقت اليوم فعاليات المؤتمر الصيدلاني الافتراضي السوري الدولي الذي تقيمه نقابة الصيادلة بالتعاون مع وزارة الصحة حيث تبث محاضرات المشاركين عبر قناة يوتيوب وصفحة فيسبوك خاصة بالمؤتمر.

ويشارك في المؤتمر الذي يستمر لغاية الـ 20 من أيار الجاري صيادلة وأطباء من وزارة الصحة والهيئة العليا للبحث العلمي وأساتذة من كليات الصيدلة في الجامعات الحكومية والخاصة وبرنامج التعليم الطبي في الجامعة الافتراضية السورية وعدد من الفعاليات العلمية والصيدلانية الخاصة إلى جانب عدد من المحاضرين السوريين المقيمين في الخارج وخبراء من ليبيا.

وتعرض محاضرات المشاركين عبر قناة اليوتيوب وصفحة الفيسبوك على فترتين الأولى من الساعة الرابعة عصراً حتى السابعة مساءً والثانية من الساعة الثامنة مساءً حتى العاشرة ليلاً حيث يقدم الطبيب أو الصيدلاني محاضرته ويتفاعل معها المتابعون بطرح مداخلاتهم أو أسئلتهم عبر التعليقات وذلك وفق تصريح المشرف الفني للمؤتمر الدكتور مهران كيوان لمندوبة سانا.

وبين الدكتور كيوان أنه تم التواصل مع المحاضرين وتسجيل المشاركة عبر استمارة إلكترونية وهي التجربة الأولى لمثل هذه المؤتمرات ولها دور كبير في زيادة عدد المشاركين والمتابعين مقارنة مع المؤتمرات التقليدية إضافة إلى تحقيقها هدف منع التجمعات في إطار الإجراءات الاحترازية المتخذة للتصدي لفيروس كورونا.

وتتضمن محاضرات المؤتمر معلومات عن فيروس كورونا وطرق الكشف عنه والاستجابة المناعية له وبروتوكولات العلاجات المقترحة عالمياً سواء دوائياً أو بالمصول وتسليط الضوء على التطورات والمستجدات الخاصة بإنتاج لقاح للفيروس بمختلف الدول والتقصي الوبائي والحالة السريرية للمصاب وتطورها وأساليب الوقاية واستخدام المطهرات ودور الصيادلة المحوري كخط دفاع أول في وجه الفيروس والتوعية بدور المواطن في مواجهة انتشار العدوى.

وفي كلمة لها خلال افتتاح المؤتمر أشارت نقيب صيادلة سورية الدكتورة وفاء الكيشي إلى دور الصيادلة هذه الفترة في التصدي للفيروس من خلال عملهم بصيدلياتهم والمشافي والمعامل الدوائية والأبحاث العلمية وفي الأعمال التطوعية لخدمة المجتمع وتقديم الدعم والمشورة الطبية وتوفير الدواء ووسائل التعقيم.

واعتبرت الدكتورة الكيشي أن المؤتمر الافتراضي يتماشى مع إجراءات الوقاية التي يعمل عليها الفريق الحكومي المعني باستراتيجية التصدي لفيروس كورونا كما يهدف المؤتمر إلى الاستفادة من الخبرات الوطنية في سورية وخارجها والخبرات العربية واستخدام التكنولوجيا لإيصال المعلومة بشكلها الصحيح لكل مهتم.

من جانبها لفتت الدكتورة جميلة حسيان أمين عام الجمعية العلمية لكليات الصيدلة في الوطن العربي وعميد كلية الصيدلة بجامعة دمشق إلى أهمية انعقاد المؤتمر خلال هذه الفترة والذي يعتبر الأول من نوعه في المنطقة مستعرضة في محاضرتها الإجراءات التي اتخذتها كليات الصيدلة خلال فترة تعليق دوام الجامعات إثر الإجراءات الحكومية الاحترازية للتصدي لفيروس كورونا لجهة تعويض الفاقد التعليمي للطلاب ونشر المحاضرات على مواقعها الإلكترونية ودعوتهم لأداء دورهم التوعوي والإرشادي في المجتمع والمشاركة في الأبحاث العلمية حول كورونا التي فتحت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي الباب للمشاركة بها.

ولفت الدكتور مجد الجمالي أستاذ التقانة الحيوية في كلية الصيدلة بجامعة دمشق مدير عام الهيئة العليا للبحث العلمي إلى أهمية المؤتمر كبيئة افتراضية تحقق الأهداف المرجوة من نشر المعرفة الطبية بين المشاركين مسلطاً الضوء في محاضرته على طريقة علاج مرض كوفيد 19 المستجد ببلازما الدم المأخوذة من المرضى المتعافين من الفيروس وخاصة من ظهرت عليه الأعراض بشدة وذلك عبر تقنية “الفصادة” وتعني فصل مكونات الدم حيث تؤخذ البلازما خلال فترة نقاهة المتعافين لأنها تحتوي أضداداً معطلة للفيروس يمكن أن يستفيد منها المرضى الجدد أو لوقاية الأشخاص العاملين في المشافي الذين هم في احتكاك مستمر مع المرضى.

واستعرض المحاضر الدكتور مازن القصيباتي رئيس قسم الأمراض الداخلية والصدرية بمشفى ابن النفيس دليل تدبير ومعالجة إصابات كورونا وأنظمة العلاج المعتمدة في سورية بحسب مستوى الإصابة من خفيفة إلى متوسطة أو شديدة إلى حرجة معتبراً أن الاستفادة من العالم الافتراضي لتبادل الخبرات ومتابعة النشاطات العلمية والتواصل الآمن على درجة عالية من الأهمية ولا سيما في الظروف الحالية وما تشكله التجمعات من مخاطر.

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ايناس سفان وهيلانه الهندي