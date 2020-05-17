بعد انقطاع 7 سنوات بسبب الإرهاب… عودة التيار الكهربائي إلى قرية العجرف بالقنيطرة

القنيطرة-سانا

أعادت شركة كهرباء القنيطرة التيار الكهربائي إلى قرية العجرف بريف المحافظة الأوسط بعد انتهاء ورشات الإصلاح والصيانة في الشركة من أعمال تركيب الشبكات والأبراج والأعمدة التي تضررت جراء الإرهاب.

مدير شركة كهرباء القنيطرة المهندس بسام المصري أوضح في تصريح لمراسل سانا أن الورشات الفنية أنجزت عملها في إصلاح شبكات التوتر المتوسط والمنخفض وتركيب عدد من الأبراج والأعمدة لإيصال التيار الكهربائي للقرية وتغذية منازل المشتركين الذين عادوا إلى منازلهم.

يذكر أن المنظومة الكهربائية في قرية العجرف تعرضت للنهب وللتخريب على يد الإرهابيين ما أدى إلى انقطاع التيار الكهربائي منذ نحو سبع سنوات.