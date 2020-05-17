الهيئة الناظمة للاتصالات: الانتقال للمرحلة الثانية الخاصة لتحديد آلية تسديد المبالغ المستحقة على شركة MTN

دمشق-سانا

أعلنت الهيئة الناظمة للاتصالات والبريد أنه يتم استكمال العمل مع شركة MTN سورية بكل شركائها والانتقال للمرحلة الثانية الخاصة بتحديد آلية تسديد المبالغ المستحقة على الشركة لإعادة التوازن للترخيص الممنوح لها.

وجاء في بيان أصدرته الهيئة وتلقت سانا نسخة منه اليوم أنه “بعد أن كانت شركة تيلي انفست أحد الشركاء الرئيسيين في شركة MTN سورية قد أبدت استعدادها للتسديد وأكدت أحقية المبالغ المطالبة بها من قبل الهيئة الناظمة للاتصالات والبريد.. يتم استكمال العمل مع شركة MTN سورية بكل شركائها والانتقال للمرحلة الثانية الخاصة بتحديد آلية تسديد المبالغ المستحقة عليها لإعادة التوازن للترخيص الممنوح”.

وكانت الهيئة الناظمة للاتصالات والبريد أعلنت في الثالث من الشهر الجاري أنها تبلغت من شركة تيلي انفست أحد الشركاء الرئيسيين في شركة MTN سورية استعدادها لتسديد ما يترتب عليها من مبالغ تبعاً لحصتها القانونية في الشركة ووفقاً لمضمون قرار الهيئة.

وأبلغت الهيئة الناظمة للاتصالات والبريد في السابع والعشرين من الشهر الماضي شركات الخلوي ضرورة الامتثال لقرار مجلس المفوضين المتضمن تسديد مبالغ مالية مستحقة لمصلحة خزينة الدولة والبالغة 8ر233 مليار ليرة سورية قبل الخامس من أيار الجاري مؤكدة أنه في حال عدم الالتزام بالسداد ضمن المهلة المحددة ستقوم الهيئة باتخاذ كل الإجراءات القانونية اللازمة لضمان حقوق الخزينة العامة.