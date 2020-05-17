دمشق-سانا

قرر المجلس الاستشاري متعدد القطاعات والاختصاصات المعني بفيروس كورونا المنعقد بوزارة الصحة رفع الحجر الصحي المطبق على منطقة السيدة زينب بريف دمشق.

وأوضحت وزارة الصحة في بيان تلقت سانا نسخة منه اليوم أن المجلس الاستشاري قرر رفع الحجر الصحي عن منطقة السيدة زينب وذلك بعد إنهاء المسح الصحي والمخبري والفحوصات الطبية للسكان المخالطين والحالات المؤكدة والجوار وعدم تسجيل أي إصابة جديدة بالفيروس منذ الثاني من أيار الجاري.

وكان الفريق الحكومي المعني باستراتيجية التصدي لوباء كورونا قرر في الثاني من نيسان الماضي عزل منطقة السيدة زينب بشكل كامل وذلك في إطار الاجراءات المتخذة لتقييد الحركة في المناطق ذات الكثافة السكانية العالية حفاظا على السلامة العامة.