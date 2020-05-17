بأيادي السوريين.. إعادة كتابة تاريخ حلب..من عمليات ترميم الجامع الأموي الكبير (صور)

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S A N A الوكالة العربية السورية للأنباء
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سورية والعالم
سياسي مصري يدعو لفك الحصار الاقتصادي المفروض على سورية
2020-05-17
أصغر خاجي يؤكد استمرار التعاون الاستراتيجي بين إيران وسورية وروسيا في مكافحة الإرهاب
2020-05-16
كتاب تشيكي جديد يتحدث عن حياة الملكة زنوبيا
2020-05-16
فيرشينين وجيفري يبحثان في اتصال هاتفي تسوية الأزمة في سورية
2020-05-15
قوى سورية وفلسطينية في ذكرى النكبة: المقاومة مستمرة والأجيال القادمة ستحمل أمانة الآباء والأجداد
2020-05-15
الخارجية الروسية: الإرهابيون في الشرق الأوسط يستغلون أزمة كورونا لتكثيف أنشطتهم
2020-05-15
المؤتمر العام للأحزاب العربية: الجولان سوري وسيتحرر من الاحتلال
2020-05-14
محليات
لجنة دعم الشعب الفلسطيني تستنكر إعلان ضم أراض فلسطينية في الضفة الغربية المحتلة إلى الكيان الصهيوني
2020-05-17
استزراع 90 حوض سقاية بأسماك الكارب العام في محافظتي اللاذقية وريف دمشق
2020-05-17
مباحثات سورية كوبية لتعزيز وتطوير العلاقات البرلمانية
2020-05-17
استمرار عمل المحاكم والدوائر القضائية في المحافظات وفق نظام المناوبات لتسيير أمور المواطنين
2020-05-17
النفط توقف التعامل مع ثلاث محطات لبيع البنزين في حمص وحماة
2020-05-17
رئاسة مجلس الوزراء تحدد عطلة عيد الفطر السعيد
2020-05-17
استئناف التدريب بمدارس السواقة واستلام طلبات التسجيل مع اتخاذ جميع الإجراءات الاحترازية للتصدي لكورونا
2020-05-17
رياضة
موسم كرة القدم في أوروبا ينتهي في آب المقبل
2020-05-17
بروسيا مونشنغلادباخ يفوز على اينتراخت في الدوري الألماني
2020-05-16
دورتموند يهزم شالكه برباعية مع استئناف الدوري الألماني
2020-05-16
محمود ارحيم مدربا جديدا لفريق النواعير بكرة القدم
2020-05-16
رئيس نادي الوثبة: بدء تدريبات الفريق لاستعادة لياقته وإجراء كل الفحوصات الطبية
2020-05-16
ماهر الطرن تفوق في الكيك بوكسينغ بفترة قصيرة وطموحه الوصول إلى العالمية
2020-05-16
فوز الطليعة وتشرين والجيش على الساحل وجبلة والشرطة تحضيراً لاستئناف الدوري الممتاز بكرة القدم
2020-05-16
اقتصاد
أسواق السويداء… انخفاض نسبي بأسعار الخضار ومطالب بتوسيع نطاق تدخل السورية للتجارة
2020-05-17
المالية تمهل مكلفي الضريبة على الدخل (زمرة الأرباح الحقيقية) حتى نهاية حزيران لتقديم بياناتهم
2020-05-17
زراعة أكثر من 6 آلاف هكتار بالخضار الصيفية في الحسكة
2020-05-17
السوق الشعبي في درعا.. توافر ملحوظ في المواد والسلع وانخفاض في الأسعار
2020-05-16
بتكلفة 334 مليون ليرة.. بدء تأهيل قناة الري الرئيسة بريف حمص الشمالي
2020-05-16
هيئة تطوير الغاب تخصص 760 هكتاراً لزارعة البطيخ
2020-05-16
زراعة إدلب تتوقع إنتاج أكثر من 11 ألف طن من الكمون وحبة البركة في الأراضي المحررة من الإرهاب هذا الموسم
2020-05-16
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رفع الحجر الصحي المطبق على منطقة السيدة زينب بريف دمشق
مباحثات سورية كوبية لتعزيز وتطوير العلاقات البرلمانية
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وزارة الصحة: آخر 6 إصابات بفيروس كورونا سجلت بين القادمين من الخارج ولم تسجل أي إصابة محلية منذ بداية الشهر الجاري
بأيادي السوريين.. إعادة كتابة تاريخ حلب..من عمليات ترميم الجامع الأموي الكبير (صور)
2020-05-17
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2020-05-17
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استزراع 90 حوض سقاية بأسماك الكارب العام في محافظتي اللاذقية وريف دمشق
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لجنة دعم الشعب الفلسطيني تستنكر إعلان ضم أراض فلسطينية في الضفة الغربية المحتلة إلى الكيان الصهيوني
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