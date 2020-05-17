استزراع 90 حوض سقاية بأسماك الكارب العام في محافظتي اللاذقية وريف دمشق

اللاذقية-سانا

استزرعت الهيئة العامة للثروة السمكية 90 حوض سقاية بأسماك الكارب في كل من محافظتي اللاذقية وريف دمشق.

وقال مدير عام الهيئة الدكتور عبد اللطيف علي لمراسلة سانا أن الهيئة قامت بالتعاون مع اتحاد غرف الزراعة السورية بتوزيع 1250 إصبعية من أسماك الكارب العام على 25 حوض سقاية لدى المزارعين في عين شقاق شملت قريتي بشكوح و طبرجة بمحافظة اللاذقية حيث تم اختيار الأحواض بمساحات صغيرة وبمعدل 50 إصبعية سمكية لكل حوض بهدف دعم الاقتصاد الزراعي للمزارعين ورفع نصيب الفرد من الأسماك.

وأوضح علي أن الهيئة قامت أيضاً وبالتعاون مع مديرية الزراعة في اللاذقية بتوزيع 4050 إصبعية من أسماك الكارب على 27 حوض سقاية لدى المزارعين في سطامو وبني عيسى بريف اللاذقية.

وأشار مدير عام الهيئة إلى تنفيذ بيان عملي للمزارعين تم خلاله إرشادهم إلى طريقة التعليف أثناء التربية إضافة إلى معرفة التبدلات التي يمكن أن تحصل على البيئة المائية أثناء التربية وطرق قياس درجات الحرارة والأوكسجين وكيفية التعامل فنياً مع الأسماك أثناء التربية.

كما قامت الهيئة بتوزيع 10 آلاف إصبعية من أسماك الكارب العام مجاناً على 38 مزرعة أسرية ممن يمتلكون أحواض سقاية في منطقة قرحتا بريف دمشق كمرحلة أولى علماً أنه سيتم في الأيام القليلة القادمة استكمال استزراع قطاع ريف دمشق بالإصبعيات وعلى ثلاث مراحل.

صفاء علي