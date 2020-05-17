القبض على مروجي مخدرات بريف دمشق ومصادرة أكثر من أربعة كيلوغرامات من الحشيش المخدر

دمشق-سانا

ألقى فرع مكافحة المخدرات بدمشق القبض على مجموعة من مروجي المخدرات في التل بريف دمشق وصادر أكثر من أربعة كغ من مادة الحشيش المخدر.

وذكرت وزارة الداخلية في بيان لها اليوم تلقت سانا نسخة منه أنه من خلال المراقبة الدقيقة والمتابعة تمكن فرع مكافحة المخدرات في دمشق من إلقاء القبص على شخصين في مدينة التل بريف دمشق لترويجهما المواد المخدرة في محافظتي دمشق وريفها وبتفتيشهما عثر بحوزتهما على كمية أربعة كغ وأربعمئة غرام من مادة الحشيش المخدر مبينة أنه بعد التحقيق معهما اعترفا أن مصدر المواد المخدرة هو شخص ثالث يلقب بالخال مقيم في مدينة التل.

وأشارت الوزارة إلى أنه على الفور تم توجيه دورية من فرع مكافحة المخدرات إلى التل وإلقاء القبض على الشخص الملقب بالخال وعلى شخص آخر وعثرت بحوزتهما على كمية 200 غرام من مادة الحشيش المخدر.

ولفتت إلى أنه بعد التدقيق بأوضاع المقبوض عليهم تبين أن ثلاثة منهم متخلفون عن خدمة الاحتياط علماً أن التحقيقات لا تزال مستمرة معهم لكشف جميع المتورطين في القضية لاتخاذ الإجراءات اللازمة بحقهم.