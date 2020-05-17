استشهاد مدني وإصابة آخر بانفجار لغم من مخلفات الإرهابيين في بلدة التمانعة بريف إدلب

إدلب-سانا

استشهد مدني وأصيب آخر نتيجة انفجار لغم من مخلفات التنظيمات الإرهابية في بلدة التمانعة بريف إدلب الجنوبي.

وذكر مراسل سانا أن لغماً من مخلفات التنظيمات الإرهابية انفجر صباح اليوم في بلدة التمانعة بريف إدلب الجنوبي ما أدى إلى استشهاد مدني وإصابة آخر بجروح.

وعمدت التنظيمات الإرهابية قبل اندحارها إلى زرع الألغام والعبوات الناسفة في أماكن انتشارها وإخفائها في القرى والبلدات وفى الأراضي الزراعية لإلحاق أكبر قدر ممكن من الضرر بالأهالي الذين يعودون إلى ممارسة أعمالهم الزراعية وحياتهم الطبيعية في مناطقهم بعد تحريرها من الإرهاب.