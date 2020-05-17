التربية تلغي الاستثناءات الوزارية حول (قبول التلاميذ والطلاب في المؤسسات التعليمية الخاصة.. إضافة للعدد)

دمشق-سانا

ألغت وزارة التربية الاستثناءات الوزارية كافة الممنوحة العام الماضي فيما يخص “قبول التلاميذ والطلاب في المؤسسات التعليمية الخاصة.. إضافة للعدد”.

وأكدت الوزارة في تعميم الى مديرياتها تلقت سانا نسخة منه اليوم استيعاب الطلاب والتلاميذ جميعهم الذين تم إلغاء استثناءاتهم في المدارس العامة أصولاً وحسب الصفوف والمراحل الدراسية.

وشددت الوزارة على مديرياتها ضرورة التقيد بالقرار الوزاري الصادر بتاريخ الثامن عشر من شهر أيلول العام الماضي حول إلغاء التفويض الممنوح لمديري التربية بشأن منح موافقة لتجاوز أعداد الطلاب في القاعة الصفية الواحدة بما لا يزيد على خمسة طلاب دون أن تدخل هذه الزيادة ضمن القدرة الاستيعابية للمؤسسة التعليمية الخاصة.