SCS-NET
الشريط الأخباري

التربية تلغي الاستثناءات الوزارية حول (قبول التلاميذ والطلاب في المؤسسات التعليمية الخاصة.. إضافة للعدد)

2020-05-17

دمشق-سانا

ألغت وزارة التربية الاستثناءات الوزارية كافة الممنوحة العام الماضي فيما يخص “قبول التلاميذ والطلاب في المؤسسات التعليمية الخاصة.. إضافة للعدد”.

وأكدت الوزارة في تعميم الى مديرياتها تلقت سانا نسخة منه اليوم استيعاب الطلاب والتلاميذ جميعهم الذين تم إلغاء استثناءاتهم في المدارس العامة أصولاً وحسب الصفوف والمراحل الدراسية.

وشددت الوزارة على مديرياتها ضرورة التقيد بالقرار الوزاري الصادر بتاريخ الثامن عشر من شهر أيلول العام الماضي حول إلغاء التفويض الممنوح لمديري التربية بشأن منح موافقة لتجاوز أعداد الطلاب في القاعة الصفية الواحدة بما لا يزيد على خمسة طلاب دون أن تدخل هذه الزيادة ضمن القدرة الاستيعابية للمؤسسة التعليمية الخاصة.

انظر ايضاً

التربية تعدل برنامج امتحان شهادة الثانوية المهنية

دمشق-سانا عدلت وزارة التربية برامج امتحان شهادة الثانوية المهنية “الصناعية والتجارية والنسوية” دورة 2020. وأشارت …

Powered by sana | Designed by team to develop the softwarethemetf
© Copyright 2020, All Rights Reserved