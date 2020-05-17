فرار عدد من إرهابيي “داعش” من سجن الهول بريف الحسكة الشرقي الذي تسيطر عليه مجموعات “قسد”

الحسكة-سانا

ذكرت مصادر محلية أن عدداً من إرهابيي تنظيم “داعش” فروا اليوم من سجن الهول بريف الحسكة الشرقي والذي تسيطر عليه مجموعات “قسد” المدعومة من قوات الاحتلال الأمريكية.

وأشارت المصادر لمراسل سانا إلى أن سبعة إرهابيين من تنظيم “داعش” تمكنوا من الفرار من سجن الهول بريف الحسكة الشرقي الواقع تحت سيطرة مجموعات “قسد” المدعومة من الاحتلال الأمريكي مبينة أن مجموعات “قسد” أعلنت حالة الاستنفار بين صفوفها بحثاً عن الإرهابيين الفارين في المنطقة.

ووقع في الثالث من الشهر الجاري عصيان في سجن الصناعة بحي غويران بالحسكة الواقع تحت سيطرة مجموعات “قسد” والذي يضم آلافاً من إرهابيي تنظيم “داعش” من مختلف الجنسيات وترافق ذلك مع حالة من الفوضى عمت السجن ومحيطه وتحدثت مصادر أهلية وإعلامية متطابقة حينها عن فرار عدد من إرهابيي التنظيم التكفيري من السجن.