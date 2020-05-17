احتراق 200 دونم من حقول القمح جراء رمي طائرة للاحتلال الأمريكي بالونات حرارية بريف الشدادي جنوب الحسكة

الحسكة-سانا

أقدمت طائرة لقوات الاحتلال الأمريكية على احراق أكثر من 200 دونم من حقول القمح عبر رميها عددا من البالونات الحرارية فوق الأراضي الزراعية بريف مدينة الشدادي جنوب الحسكة.

ونقل مراسل سانا في الحسكة عن مصادر أهلية في المنطقة قولها إن طائرة حوامة “أباتشي” تابعة لقوات الاحتلال الأمريكية قامت صباح اليوم برمي عدد من البالونات الحرارية أثناء طيرانها على مسافة قريبة من الأرض ما تسبب باندلاع عدد من الحرائق واحتراق أكثر من 200 دونم من الحقول المزروعة بالقمح في قرية عدلة بريف مدينة الشدادي جنوب مدينة الحسكة.

ولفتت المصادر إلى أن طائرات الاحتلال الأمريكية وأثناء طيرانها في المنطقة تقوم بتنفيذ تحليقات استفزازية حيث تقترب الى مسافات قريبة جدا من منازل الأهالي والحقول الزراعية ما يتسبب بحالات هلع وخوف ولا سيما لدى الأطفال.

وأنشأت قوات الاحتلال الأمريكية خلال وجودها غير الشرعي قواعد لها في مناطق عدة بالجزيرة السورية تقوم بإمدادها بالأسلحة والمعدات اللوجستية عبر المعابر غير الشرعية مع العراق لتعزيز وجودها وسرقة النفط والثروات الباطنية السورية والمحاصيل الرئيسة.