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أوباما يجدد انتقاد نهج خلفه ترامب في التعامل مع انتشار كورونا

2020-05-17

واشنطن-سانا

جدد الرئيس الأميركي السابق باراك أوباما انتقاده أسلوب خلفه دونالد ترامب في التعاطي مع انتشار جائحة كورونا في الولايات المتحدة والتي وصلت إلى مستوى خطير جعلها تحتل المرتبة الأولى عالمياً من حيث عدد الإصابات والوفيات بالفيروس.

ونقلت وكالة فرانس برس عن أوباما قوله في كلمة تهنئة خلال حفل تخريج افتراضي لطلاب جامعة أميركية أمس “قبل كل شيء.. هذا الوباء قضى أخيراً على فكرة أن مسؤولينا يعرفون ماذا يفعلون بل إن عدداً منهم لا يحاولون حتى التظاهر بأنهم مسؤولون”.

ورأى أوباما أن هذه الأزمة الصحية التي تعصف بالبلاد كشفت اللامساواة التي يعاني منها الأميركيون السود وقال إن مرضاً كهذا يكشف اللامساواة الكامنة والعبء التاريخي الذي تحمله المجتمعات السوداء في هذا البلد.

وذكرت وسائل إعلام أميركية أن أوباما وصف في أحاديث خاصة مع مساعدين سابقين له في الثامن من أيار الجاري إدارة ترامب لأزمة الوباء بأنها “كارثية وفوضى مطلقة” قائلاً.. إن نهج ترامب كان سبباً رئيسياً في الطريقة السيئة التي استجابت بها الولايات المتحدة لتفشي الفيروس.

وسجلت الولايات المتحدة 1237 حالة وفاة جديدة جراء فيروس كورونا خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية ما يرفع الحصيلة الإجمالية للوفيات إلى 88730 بينما بلغ إجمالي الإصابات 1466682.

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