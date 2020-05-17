بدء موسم حصاد محصول الشعير بالسويداء

السويداء-سانا

بدأت عمليات حصاد محصول الشعير في محافظة السويداء حيث باشر المزارعون في منطقة شهبا بالحصاد ضمن الأراضي التي تمت زراعتها مبكراً.

وفي تصريح لمراسل سانا ذكر مدير الزراعة بالسويداء المهندس أيهم حامد أن عمليات الحصاد تشمل تباعا باقي المناطق المزروعة أراضيها بالمحصول والتي وصلت مساحاتها الإجمالية على مستوى المحافظة إلى 18869 هكتارا.

واشار حامد إلى أن واقع المحصول للموسم الحالي جيد بعد توفر الظروف المناخية المناسبة لنموه وإنتاجه وعدم إصابته بأضرار تذكر حتى غاية تاريخه.

وكانت مديرية الزراعة بالسويداء قدرت بشكل أولي إنتاج 18400 طن من الشعير للموسم الحالي.

عمر الطويل