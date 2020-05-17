الأرصاد الجوية تحذر من التعرض المباشر لأشعة الشمس والحرارة تتجاوز معدلاتها بـ 13 درجة

دمشق-سانا

تبلغ درجات الحرارة ذروتها لتصبح أعلى من معدلاتها بنحو 10 إلى 13 درجة مئوية نتيجة تأثر البلاد بامتداد منخفض جوي سطحي من الجنوب الشرقي يترافق مع مرتفع جوي شبه مداري مرفق بكتلة هوائية حارة وجافة في طبقات الجو العليا.

وتوقعت مديرية الأرصاد الجوية في نشرتها اليوم أن يكون الجو شديد الحرارة وصحوا بشكل عام وسديميا في المنطقة الشرقية والجزيرة والبادية والرياح شمالية إلى شمالية شرقية معتدلة السرعة مع هبات نشطة خلال ساعات بعد الظهر فوق المناطق الشرقية والجزيرة والبادية والبحر خفيف ارتفاع الموج.

وحذر الراصد الجوي شادي جاويش في تصريح لـ سانا من التعرض المباشر والطويل لأشعة الشمس تجنبا للإصابة بضربة الشمس والاجهاد والتعب وخاصة أثناء ساعات الذروة من الساعة الثانية عشرة ظهراً إلى الرابعة عصرا لافتاً إلى زيادة احتمال نشوب الحرائق نتيجة الكتلة الحارة والجافة وخاصة مع اقتراب موسم الحصاد وامتداد الغطاء النباتي بشكل واضح هذا العام.

درجات الحرارة المتوقعة لأيام…