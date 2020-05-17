عمليات عسكرية في ثلاث محافظات عراقية لملاحقة فلول الإرهابيين

بغداد-سانا

أطلقت القوات العراقية اليوم عمليات “أسود الجزيرة” العسكرية في صحراء ثلاث محافظات لملاحقة فلول الإرهابيين.

ونقل موقع السومرية نيوز عن خلية الإعلام الأمني قولها في بيان: “انطلقت صباح اليوم عمليات أسود الجزيرة لتفتيش صحراء الجزيرة شمال محافظة الأنبار وجنوب محافظة نينوى وغرب محافظة صلاح الدين وصولا إلى الحدود الدولية مع الجمهورية العربية السورية بإشراف قيادة العمليات المشتركة وبإسناد من طيران الجيش والقوة الجوية”.

وأوضحت الخلية أن هذه العملية تأتي لتعزيز الأمن والاستقرار في هذه المناطق وملاحقة العناصر الإرهابية والقاء القبض على المطلوبين.

وتواصل القوات العراقية المشتركة عملياتها الأمنية في عدد من المحافظات والمناطق العراقية لملاحقة فلول إرهابيي “داعش” والقضاء عليهم.