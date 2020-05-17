الوفيات بفيروس كورونا في البرازيل تتجاوز الـ 15600 حالة

عواصم-سانا

سجلت البرازيل حتى مساء أمس 14919 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد إضافة إلى 816 وفاة.

وبحسب بيانات لوزارة الصحة البرازيلية فقد بلغ إجمالي حالات الإصابة في البلاد منذ بدء الجائحة 233142 بينما بلغ عدد الوفيات 15633.

وفي ألمانيا أعلن معهد روبرت كوخ للأمراض المعدية عن تسجيل 583 إصابة جديدة ليرتفع إجمالي الإصابات إلى 174355 بالإضافة إلى تسجيل 33 حالة وفاة جديدة جراء المرض ليصل إجمالي الوفيات في البلاد إلى 7914 وفاة.

وفي المكسيك قالت السلطات الصحية إن حالات الإصابة بالفيروس زادت إلى 47144 بينما ارتفع عدد حالات الوفاة إلى 5045.

ويقول الخبراء إن المكسيك شهدت زيادة طفيفة في معدل الوفيات الناجمة عن فيروس كورونا مقارنة بالمتوسط العالمي حتى الآن بسبب الانتشار الواسع لأمراض مثل السكري وارتفاع ضغط الدم والسمنة.

وفي كوريا الجنوبية تم تسجيل 13 حالة إصابة جديدة اليوم بينها سبع حالات وافدة من الخارج فيما لم تسجل أي حالة وفاة جديدة خلال يوم أمس ليبقى عدد الوفيات عند 262 حالة.

وفي الصين أعلنت اللجنة الوطنية للصحة اليوم أن البر الرئيسي الصيني سجل 5 حالات إصابة جديدة بمرض كوفيد 19 أمس نزولاً من ثماني حالات في اليوم السابق.. وكانت حالتان من الخمس لشخصين قادمين من الخارج بينما تم تسجيل الحالات الأخرى في إقليم جيلين شمال شرق البلاد.

وبلغ إجمالي عدد حالات الإصابة في البر الرئيسي حتى الآن 82947 بينما وصل عدد الوفيات إلى 4634.

وفي باكستان أعلنت وزارة الصحة عن تسجيل 39 وفاة و 1313 إصابة بكورونا ليرتفع إجمالي الوفيات إلى 873 والإصابات إلى 40112.

وفي نيبال أكدت وزارة الصحة والسكان تسجيل أول حالة وفاة ناجمة عن فيروس كورونا المستجد وهي لامرأة بينما وصلت حالات الإصابة في البلاد إلى 281 حالة.

وفي هذا السياق وخلال الاحتجاجات التي جرت في عدد من البلدان بينها بريطانيا على إجراءات الحجر اعتقلت شرطة لندن أمس 19 شخصاً كانوا ضمن حشد تجمع في هايد بارك وسط العاصمة البريطانية احتجاجاً على استجابة الحكومة لجائحة كوفيد 19.