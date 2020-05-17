فرق الإطفاء تتمكن من إخماد حريق واسع في ريف السويداء الشمالي الغربي

السويداء-سانا

تمكنت فرق الإطفاء بالتعاون مع الأهالي بعد جهود متواصلة لبضع ساعات من السيطرة على الحريق الكبير الذي نشب مساء أمس في محافظة السويداء وامتد في أراض زراعية بين قرى وبلدات عريقة وداما وجرين ولبين في الريف الشمالي الغربي للمحافظة.

وذكر آمر زمرة الإطفاء في فوج إطفاء السويداء يحيى درويش أن فرق الإطفاء بالتعاون مع أهالي المنطقة تمكنت من السيطرة على الحريق والحد من خطورة تمدده بعد تطويقه ومحاصرة النيران وإخمادها من جميع الجهات وتبريدها مع بقاء منطقة محدودة ذات طبيعة صخرية ووعرة يصعب وصول آليات الاطفاء إلى أماكن اندلاع النار فيها ما أخر عملية الإخماد بشكل كامل مع الاضطرار للاعتماد على الجهد الفردي.

وأشار درويش إلى أن الحريق أتى على مساحات واسعة من الأراضي الزراعية بمئات الدونمات بين القرى المذكورة بمواقع متفرقة والحق أضرارا بحقول مزروعة بمحاصيل حقلية من القمح والشعير والعدس والكرسنة والقطاني وغيرها إضافة لبعض الأشجار .

من جهته أوضح قائد مجموعة الإطفاء في الدفاع المدني الرقيب أول نورس عماد أن تضافر جهود فرق الإطفاء والأهالي لأكثر من سبع ساعات متواصلة أسهم في تطويق الحريق بمنطقة صخرية وعرة جرى الدخول إليها سيرا على الأقدام وإخماد النيران فيها بشكل كامل بالوسائل اليدوية .

وكان رئيس مكتب الجاهزية في محافظة السويداء الدكتور مبارك سلام ذكر في وقت سابق اليوم أنه بتضافر جهود آليات وعناصر الاطفاء في فوج إطفاء السويداء وشهبا وشركة المحروقات والدفاع المدني ومديرية الزراعة ودائرة الحراج والمياه والموارد الخاصة تمت السيطرة على أكثر من 80 بالمئة من الحريق فيما تتواصل أعمال الإطفاء والعزل والتبريد للحيلولة دون توسعه وانتشاره في مناطق جديدة.