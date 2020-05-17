بولدان: إقالة رؤساء بلديات في تركيا يعكس استبداد أردوغان وظلمه

أنقرة-سانا

استنكرت الرئيسة المشتركة لحزب الشعوب الديمقراطي التركي بارفين بولدان قرار وزير داخلية نظام رجب طيب أردوغان إقالة خمسة من رؤساء البلديات جنوب شرق البلاد مؤكدة أن هذا القرار” تصرف استفزازي” يعكس نهج وسلوك أردوغان الظالم والاستبدادي المعادي لأبسط معايير الديمقراطية.

ودعت بولدان عبر الموقع الالكتروني التابع للحزب جميع أحزاب المعارضة والقوى الديمقراطية في تركيا للتصدي لأردوغان وظلمه وقالت إن أردوغان لن يرحم أحدا ولن يتردد في إقالة رؤساء بلديات اسطنبول وأنقرة وأزمير وأضنه طالما أن هذه البلديات بيد المعارضة وباتت تزعجه وتحرجه بسبب ازدياد شعبية رؤساء البلديات المذكورين وهو ما لا ولن يتحمله.

وجددت بولدان التأكيد على أن “الحزب ومناصريه لن يرضخوا لتهديدات واستفزازات أردوغان الذي باتت نهايته قريبة”.

وكان نائب رئيس حزب الشعب الجمهورى التركى أنغين كوج أكد في وقت سابق اليوم أن رئيس النظام التركى يتبع سياسات استبدادية ونهجا معاديا لأبسط معايير الديمقراطية.