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71 وفاة جديدة بفيروس كورونا في موسكو

2020-05-16

موسكو-سانا

أعلنت السلطات الصحية الروسية تسجيل 71 وفاة جديدة بفيروس كورونا المستجد في العاصمة موسكو في تراجع طفيف بمقدار 3 حالات عن إحصائية يوم أمس البالغة74 .

ونقل موقع روسيا اليوم عن مركز العمليات الخاص بمكافحة فيروس كورونا في موسكو قوله اليوم إن عدد المتوفين بالفيروس ارتفع خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية بواقع 71 شخصا مشيرا إلى أن معظم الضحايا كانوا مصابين بالالتهاب الرئوي الناجم عن عدوى فيروس كورونا.

وذكر المركز أن الحصيلة العامة للمتوفين في العاصمة بلغت حتى الآن1503 أشخاص بعد أن كانت1432 في الإحصائية السابقة.

وسجلت في موسكو حسب إحصائية الثلاثاء الماضي53 حالة وفاة  والأربعاء58 والخميس68 .

وتعتبر موسكو أكبر بؤرة لتفشي فيروس كورونا في روسيا حيث سجلت فيها 138969 إصابة فيما بلغ العدد الإجمالي للإصابات المؤكدة في عموم روسيا  لغاية اليوم 272043 حالة بينها2537 وفاة.

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