الحشد الشعبي العراقي يحبط محاولة تسلل لإرهابيي (داعش)

بغداد- سانا

أعلنت قوات الحشد الشعبي اليوم إحباط محاولة تسلل لعناصر تنظيم “داعش” الإرهابي في منطقة خانقين في محافظة ديالى شرق العاصمة العراقية بغداد.

وجاء في بيان لهيئة الحشد نقله موقع السومرية نيوز أن “قوة من اللواء 23 بالحشد الشعبي احبطت عملية تسلل لفلول تنظيم داعش الإرهابي في قرية علي السعدون بقضاء خانقين واجبرتهم على الفرار” مشيرة أنها قامت بإسقاط طائرة مسيرة استخدمها إرهابيو التنظيم خلال محاولة التسلل الفاشلة.

وتواصل القوات العراقية المشتركة عملياتها الأمنية في عدد من المحافظات والمناطق العراقية لملاحقة فلول إرهابيي “داعش” والقضاء عليهم .