310 آلاف حالة وفاة بفيروس كورونا في العالم

عواصم- سانا

أودى فيروس كورونا المستجد كوفيد 19 بحياة 309296 شخصاً في العالم منذ ظهوره في كانون الأول بحسب حصيلة جديدة لوكالة فرانس برس .

ووفقا للحصيلة المستندة الى مصادر رسمية فانه تم تسجيل رسميا أكثر من أربعة ملايين و 588 ألف و360 إصابة في 196 بلدا ومنطقة منذ بدء انتشار فيروس كورونا تعافى منهم مليون و618 ألفا و800 شخص لغاية اليوم وذلك بعد أن تم تسجيل 4676 حالة وفاة جديدة و96569 إصابة جديدة في العالم خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية مشيرة إلى أن الولايات المتحدة الأمريكية سجلت أعلى حصيلة ضحايا جديدة بـ 1247 وفاة تليها البرازيل بـ 824 والمملكة المتحدة بـ 468.

كما سجلت الولايات المتحدة أعلى حصيلة إجمالية في العالم سواء للوفيات أو للإصابات مع بلوغها 87991 وفاة من أصل 1456029 فيما سجلت بلجيكا أعلى نسبة وفيات مقارنة بعدد السكان وذلك بمعدل 78 وفاة لكل مائة ألف ساكن تليها إسبانيا بـ 59 ثم إيطاليا بـ 53 والمملكة المتحدة بـ 51 وفرنسا 42.

وفي روسيا أعلنت تاتيانا غوليكوفا نائبة رئيس الوزراء أن معدل الوفيات في البلاد بسبب فيروس كورونا المستجد أقل بـ 5ر7 مرات من متوسط الوفيات العالمي.

أما في أرمينيا فاعلنت المتحدثة باسم وزارة الصحة ألينا نيكوغوشيان إصابة أكثر من 40 شخصا بكورونا في دار لرعاية المسنين في العاصمة يريفان مشيرة إلى أنه سيتم نقلهم جميعا إلى المشافي المختصة لتقديم مزيد من العلاج.

فيما سجلت تركيا 1610 حالات إصابة جديدة و41حالة وفاة جديدة بكورونا ليرتفع إجمالي الاصابات في البلاد إلى148067 والوفيات إلى 4096.

عربياً سجلت وزارة الصحة الإماراتية أعلى معدل يومي للإصابات بكورونا بإحصاء 796 إصابة جديدة منذ يوم أمس و4 حالات وفاة جديدة ليبلغ إجمالي الاصابات 22627 والوفيات 214 فيما أعلنت وزارة الصحة والسكان المصرية تسجيل 491 حالة إصابة جديدة و20 وفاة جديدة ليرتفع إجمالي الاصابات إلى 11719 من ضمنهم 2950 حالة تم شفاؤها والوفيات إلى 612.

وفي السودان أعلنت وزارة الصحة تسجيل 6 حالات وفاة جديدة و325 إصابة جديدة خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية ليرتفع إجمالي الوفيات إلى 97 والاصابات إلى 2289.

في سياق آخر وفي إطار الاحتجاجات على إجراءات الحجر فرقت الشرطة في سويسرا اليوم متظاهرين تجمعوا قرب مقر الحكومة في برن وفي عدة مدن أخرى للاحتجاج على تدابير مكافحة فيروس كورونا المستجد في البلاد الذي أودى بحياة أكثر من 1600 شخص.

كما استخدمت الشرطة في العاصمة البولندية وارسو الغاز المسيل للدموع اليوم لتفريق محتجين كانوا يطالبون الحكومة بتعجيل السماح بعودة الأنشطة التجارية المتوقفة بسبب جهود مكافحة كورونا الذي أودى بحياة 915 شخصا وإصابة 18257 في البلاد.

وفي المانيا خرج الآلاف إلى الشوارع للتعبير عن غضبهم حيال خطط تلقيح محتملة أو رقابة مفترضة من الدولة في إطار موجة احتجاجات تتنامى وأثارت قلق كثيرين من ضمنهم المستشارة أنجيلا ميركل حيث أوقفت الشرطة في برلين مئتي شخص خلال مناوشات فيما وقعت صدامات في هامبورغ بين أنصار نظريات المؤامرة والرافضين للقاحات ومحتجين مناهضين لتدابير الإغلاق.