الجيش الليبي يسقط طائرة مسيرة جديدة للنظام التركي جنوب طرابلس

طرابلس-سانا

أعلن الجيش الليبي اليوم إسقاط إحدى طائرات النظام التركي المسيرة في محيط سوق الخميس جنوب العاصمة الليبية طرابلس.

وقال الجيش الليبي في بيان نشرته شبكة الإعلام الحربي التابع له على مواقع التواصل الاجتماعي إن منصات الدفاع الجوي بالقوات المسلحة الليبية استهدفت طائرة تركية مسيرة من طراز عنقاء وتم إسقاطها في قاعدة الوطية الجوية.

وسبق أن أسقط الجيش الليبي العديد من الطائرات التركية المسيرة خلال الأسابيع الماضية.

ويمضي نظام رجب طيب أردوغان في خططه لتكريس تدخله في ليبيا عبر إرسال قوات إليها وذلك في إطار أطماعه بنهب ثروات هذا البلد وتوسيع نفوذه في المنطقة.