العدو الإسرائيلي يجدد خرق الأجواء والمياه الإقليمية اللبنانية

بيروت- سانا

جدد طيران العدو الإسرائيلي وزوارقه الحربية خرق الأجواء والمياه الإقليمية اللبنانية .

وذكرت مديرية التوجية في قيادة الجيش اللبناني فى بيان أصدرته الليلة :”أن ثلاث طائرات حربية واستطلاع معادية خرقت الأجواء اللبنانية من فوق بلدة علما الشعب ونفذت طيراناً دائرياً فوق مناطق الجنوب ومناطق رياق وزحلة في البقاع وفوق مناطق البقاع الغربي ثم غادرت باتجاه الأراضي المحتلة”.

وأضاف البيان أن زورقين حربيين إسرائيليين خرقا المياه الإقليمية اللبنانية مقابل رأس الناقورة.

ويواصل العدو الإسرائيلي انتهاكاته أجواء لبنان وأراضيه ومياهه الإقليمية ضاربا عرض الحائط بالقرار الدولي 1701 والأعراف والقوانين الدولية.