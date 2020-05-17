بروسيا مونشنغلادباخ يفوز على اينتراخت في الدوري الألماني

برلين-سانا

فاز بروسيا مونشنغلادباخ على مستضيفه أينتراخت فرانكفورت اليوم بثلاثة أهداف مقابل هدف واحد في دوري الدرجة الأولى الألماني لكرة القدم.

وذكرت رويترز أن مونشنغلادباخ تقدم مبكرا في الدقيقة الأولى عن طريق لاعبه الحسن بليا ليعود المهاجم ماركوس تورام ويحرز الهدف الثاني في الدقيقة السابعة ثم أضاف رامي بنسبعيني هدفا ثالثا من ركلة جزاء في الشوط الثاني كما سجل لأصحاب الأرض البديل أندريه سيلفا الهدف الوحيد قرب النهاية.

وبهذا الفوز ارتقى مونشنغلادباخ إلى المركز الثالث برصيد 52 نقطة من 26 مباراة بفارق ثلاث نقاط خلف بايرن ميونيخ حامل اللقب والمتصدر الذي يحل ضيفا على أونيون برلين غدا الأحد.

كما حافظ على آماله في إحراز لقبه الأول منذ 1977.