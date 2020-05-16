البدء بأول اختبارات سريرية للقاح ضد فيروس كورونا المستجد في كندا

أوتاوا-سانا

أعلن رئيس الوزراء الكندي جاستين ترودو عن إجراء أول اختبارات سريرية للقاح تم تصميمه في البلاد ضد فيروس كورونا المستجد.

وقال ترودو في تصريح اليوم نقله موقع روسيا اليوم إن وزارة الصحة الكندية صدقت على إجراء أول اختبارات سريرية في كندا للقاح محتمل ضد فيروس كورونا مشيرا إلى أن الاختبارات ستجري في مركز دراسة اللقاحات التابع لجامعة دولهاوزي بمقاطعة نوفا سكوتيا.

ولفت ترودو إلى أنه في حال حققت اختبارات اللقاح نجاحا سيبدأ انتاجه وتوزيعه في البلاد.

وتجاوزت حصيلة الوفيات الناجمة عن فيروس كورونا فى كندا حاجز الخمسة آلاف وكانت وزارة الدفاع الكندية أعلنت إصابة خمسة من أفراد القوات المسلحة الكندية بفيروس كورونا يخدمون فى دور رعاية المسنين فى كيبيك وأونتاريو.

وتعتبر كندا الدولة الـ 14 في العالم من حيث عدد الإصابات بفيروس كورونا المستجد بـ 74993 حالة والـ 9 من حيث عدد الوفيات جراء الجائحة بـ 5595 حالة.