3300 إصابة بكورونا في صفوف الجيش الروسي

موسكو-سانا

أعلنت وزارة الدفاع الروسية اليوم أن عدد المصابين بفيروس كورونا المستجد في صفوف الجيش وطلاب الكليات العسكرية في البلاد ناهز 3300.

ونقل موقع روسيا اليوم عن الوزارة قولها في بيان إن تحاليل فيروس كورونا جاءت إيجابية وفقا للإحصاءات الأخيرة لدى 1622 شخصا في أجهزة إدارة القوات المسلحة والتشكيلات والوحدات العسكرية.

وأضاف البيان أنه تم الكشف عن الفيروس لدى 18 من طلاب المدارس العسكرية إلى جانب 1216 حالة إصابة في المعاهد العسكرية و390 حالة بين موظفين مدنيين متعاقدين مع وزارة الدفاع.

وكانت غرفة العمليات الخاصة بمكافحة انتشار فيروس كورونا في روسيا أعلنت في تقريرها اليومي في وقت سابق اليوم تسجيل 9200 إصابة جديدة بالوباء خلال الساعات الـ 24 الماضية مقابل 10598 في اليوم السابق ليصبح إجمالي عدد الإصابات التي تم تسجيلها في البلاد منذ بدء الجائحة 272043.