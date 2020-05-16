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قوى العدوان السعودي ترتكب 58 خرقاً لاتفاق وقف إطلاق النار بالحديدة اليمنية

2020-05-16

صنعاء- سانا

جددت قوى العدوان السعودي خرقت وقف إطلاق النار في محافظة الحديدة اليمنية مرتكبة 58 خرقا جديدا خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية.

ونقل موقع المسيرة نت عن مصدر في غرفة عمليات ضباط الارتباط والتنسيق قوله في بيان اليوم إن قوى العدوان السعودي نفذت  58 خرقا جديدا في جبهات الحديدة خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية.

وكانت الأطراف اليمنية توصلت خلال محادثاتها بالسويد في الـ 13 من كانون الأول عام 2018 لاتفاق وقف إطلاق النار في محافظة الحديدة وتفاهمات بشأن مدينة تعز إلا أن تحالف العدوان السعودي ومرتزقته يواصلون خروقاتهم وانتهاكاتهم هذا الاتفاق.

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