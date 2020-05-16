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وزارة الصحة: تسجيل إصابة جديدة بفيروس كورونا في سورية لشخص من القادمين من دولة الإمارات العربية المتحدة

2020-05-16

دمشق-سانا

أعلنت وزارة الصحة اليوم تسجيل إصابة جديدة بفيروس كورونا لشخص من القادمين من دولة الإمارات العربية المتحدة ما يرفع عدد الإصابات المسجلة في سورية إلى 51 إصابة.

وأوضحت الوزارة في بيان تلقت سانا نسخة منه أن إجمالي الإصابات المسجلة بفيروس كورونا في سورية حتى اليوم 51 إصابة شفيت منها 36 وتوفيت 3 حالات.

يشار إلى أنه تم تسجيل أول إصابة بالفيروس في سورية في الثاني والعشرين من آذار الماضي لشخص قادم من خارج البلاد بينما تم تسجيل أول حالة وفاة في التاسع والعشرين من الشهر ذاته.

وكان معاون مدير الأمراض السارية والمزمنة بوزارة الصحة الدكتور عاطف الطويل أشار في تصريح لـ سانا اليوم أن آخر ست إصابات بفيروس كورونا المستجد التي سجلت في سورية كانت بين الأشخاص القادمين من الخارج بينما لم تسجل أي إصابة محلية منذ بداية الشهر الجاري.

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