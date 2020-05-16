نتائج جيدة للسويداء في بطولة الجمهورية بالكيك بوكسينغ لقتال الشدو عبر الإنترنت لفئتي الناشئين و الناشئات

السويداء-سانا

حقق منتخب السويداء بالكيك بوكسينغ نتائج جيدة ببطولة الجمهورية لقتال الشدو عبر الإنترنت لفئتي الناشئين والناشئات التي أقامها اتحاد اللعبة.

وتمثلت النتائج المحققة بحصول كل من حاتم غرز الدين بوزن تحت 42 كغ وروعة شرف الدين بوزن تحت 50 كغ وفيروز زين الدين بوزن فوق 50 كغ وريان القاسم بوزن تحت 63 كغ وقصي زيتونة بوزن فوق 63 كغ على المركز الثالث.

وفي تصريح لمندوب سانا الرياضي أشار عضو اتحاد الكيك بوكسينغ زاهر التقي إلى أنه رغم حصول السويداء على خمسة مراكز متقدمة كان بالإمكان تحقيق الأفضل مبينا أن البطولة شهدت مشاركة واسعة من 12 محافظة وهيئة الجيش حيث جاءت بهدف إعادة روح المنافسة للاعبين بعد انقطاع عن التدريبات لفترة طويلة .

عمر الطويل